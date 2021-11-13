بالفيديو .. إصابة قوية لعمار حمدي في ودية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تعرض عمار حمدي، لاعب وسط النادي الأهلي للإصابة، أثناء مشاركته في ودية الأهلي ومنية سمنود.

ويستضيف مقر الأهلي الرئيسي بالجزيرة، بملعب مختار التتش، ودية الأهلي ومنية سمنود، ضمن استعدادات الأهلي لاستئناف الدوري.

وفي الدقيقة 36 من أحداث المباراة، تعرض عمار حمدي للإصابة بعد تدخل قوي من جانب لاعب منية سمنود بمحيط منطقة الجزاء.

سقط عمار حمدي أرضاً ممسكاً بقدمه، وتدخل الجهاز الطبي من أجل اسعافه وسط التفاف لاعبي الأهلي حوله للاطمئمنان عليه.

لم يستطع عمار حمدي استكمال المباراة بسبب شدة الآلم، وغادر أرض الملعب وشارك محمود عبدالمنعم "كهربا" بدلاً منه.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم.