النني يتحدث عن هدفه في شباك أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعرب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وآرسنال الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة لمساهمة بهدف في تعادل المنتخب الوطني أمام أنجولا 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستطاع النني تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني بعد التأخر بهدفين، من صناعة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل أن يأتي أكرم توفيق ويسجل الهدف الثاني أيضًا من صناعة "مو".

وكتب النني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " الأهداف مع منتخب مصر دائما غالية ولها طعم تاني".

وتابع لاعب آرسنال: "الحمد لله على التأهل وشكرا لزمايلي والجهاز الفني وجاهزين للمرحلة اللي جاية إن شاء الله".

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في ستاد برج العرب بحضور 5 ألاف مشجع.