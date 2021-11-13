بعد تأمين خدمات ألفيس.. تشافي يطمح لإعادة ابن لاماسيا إلى برشلونة

يطمح المدرب الجديد لنادي برشلونة “تشافي هيرنانديز”، إلى إعادة خريج مدرسة النادي لكرة القدم (لاماسيا) لصفوف النادي الكتالوني بعد تأمين عودة البرازيلي داني ألفيش يوم الجمعة.

ويستهدف برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، إعادة نجم خط الوسط الدولي الاسباني “تياجو ألكانتارا” إلى كامب نو وفقًا لتقارير سكاي سبورت، ليفربول إيكو وصحيفة الآس الإسبانية.

ويلعب حالياً اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بعد مغادرة بايرن ميونيخ صيف 2020.

وانضم تياجو إلى ليفربول من بايرن ميونخ في صيف عام 2020، لكن الأمور لم تنجح في آنفيلد روود حتى الآن، ولم يصبح عنصرًا لا غنى عنه لفريق يورجن كلوب بسبب الاصابات المتكررة للدولي الاسباني.

تشافي يعتبره إضافة قيمة على الرغم من القوة التي يتمتع بها برشلونة بالفعل في خط الوسط مع أمثال سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج ونيكولاس جونزاليس وجافي وبيدري.

ولن تكون المهمة بسيطة كما الحال مع داني ألفيس، لأن تياجو لديه عقد مع ليفربول وهم ليسوا حريصين على السماح له بمغادرة ميرسيسايد، واذا كان ذلك ممكناً، فلن يغادر بثمن بخس على أي حال.

وجاء تياجو عبر لا ماسيا قبل مغادرته برشلونة في صيف 2013، لينضم إلى بيب جوارديولا في بايرن ميونيخ الألماني، وكان قد فاز للتو ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع لاروخا.

واستمر تياجو في إثبات نفسه كواحد من أفضل صانعي الألعاب في اللعبة، متوجاً ذلك بسبعة ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن، بالإضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا 2020.