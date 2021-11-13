ليفربول متفائل بشأن إصابة ساديو ماني

يأمل نادي ليفربول أن يتجنب النجم السنغالي ساديو ماني إصابة خطيرة بعد خضوعه للأشعة السينية على إصابة واضحة في الأضلاع خلال فترة التوقف الدولي الجارية مع منتخب بلاده.

واصيب ماني بعد أقل من نصف ساعة في التعادل الأخير للسنغال 1/1 مع توجو في تصفيات كأس العالم 2022 بعد اصطدام محرج مع أحد لاعبي توجو جعله يشكو من ألم في ضلوعه.

وقلل مدرب السنغال “أليو سيسي” من هذه القضية، وأصر على أن انسحاب ماني من المباراة كان مجرد إجراء احترازي، لكن جماهير ليفربول تركوا متخوفين بسبب أخبار من هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي تفيد أن ماني، تم إرساله لإجراء فحص بالأشعة السينية لتحديد مدى خطورة إصابته.

وذكر موقع ذا أتليتيك أنه لا توجد خطط حاليًا لإعادة ماني إلى ليفربول في وقت أبكر من الموعد المقرر، وان هناك تفاؤل حذر بأن التحديث الإيجابي لسيسي هو الواقع.

من الواضح أن كل شيء سيتغير إذا أظهرت هذه الأشعة السينية أي شيء مثير للقلق، لكن الاعتقاد هو أن ماني سوف يعود من التوقف الدولي سالماً.

وسيكون ليفربول حريصًا للحفاظ على صحة ماني في الوقت الذي يفتقد فيه بالفعل لأحد نجومه الثلاثة المهاجمين.

ويواجه البرازيلي روبرتو فيرمينو فترة طويلة خارج الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد لا يتم رؤيته حتى عام 2022، لذا، فإن خسارة ماني أيضًا، ستكون بمثابة ضربة قوية ليورجن كلوب قبل جدول الشتاء المحموم.