بعد العودة إلى برشلونة.. داني ألفيس يوجه رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني

كشف الدولي البرازيلي داني ألفيس عن تطلعاته للمساعدة في إعادة بناء “أفضل ناد في العالم” على حد قوله بعد أن حقق عودة عاطفية لبرشلونة يوم الجمعة.

ويصبح اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أكبر توقيع لنادي برشلونة في تاريخه الاحترافي، بعد أن وقع عقداً مدته عام واحد للعودة إلى كامب نو، حيث سيعود لم شمله مع زميله السابق والمدرب الجديد تشافي هيرنانديز في التدريبات الأسبوع المقبل.

ولا يمكن تسجيل ألفيس من قبل الدوري الاسباني حتى يناير القادم، ولكن يمكنه إجراء تدريباته مع الفريق على الفور.

وكان المسؤولون في كامب نو قد رفضوا في البداية فرصة إعادة التعاقد مع ألفيس بعد رحيله من ساو باولو، لكن تشافي أوضح أنه يريد أن يساعده المخضرم في إعادة برشلونة إلى مجدهم السابق.

بالنسبة لألفيش، إنها فرصة لإضافة بعض المباريات إلى 391 مباراة خاضها مع برشلونة بين عامي 2008 و 2016، وسيكون لديه أيضًا أحلام بإضافة لقب الدوري الإسباني السابع إلى خزانة الكؤوس الخاصة به قبل أن يعلق الحذاء.

ماذا قال داني ألفيس بعد اكتمال عودته لصفوف برشلونة؟

بعد تأكيد خبر عودته إلى النادي الكتالوني، انتقل ألفيس إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لإفساح المجال لمشاعره، وقال في رسالة عبر موقع انستجرام: “قالت ما يقرب من خمس سنوات بجنون للوصول إلى هذه اللحظة”.

واضاف “لم أكن أعرف أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، لم أكن أعلم أنه سيكون صعبًا للغاية، لكنني كنت أعرف في قلبي وداخل روحي أن هذا اليوم سيأتي.”

وتابع بطل أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيل “أعود إلى المنزل حيث لم أغادر قط، وكما قلت قبل مغادرتي، فأنا واحد منكم. لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، لكن قد يكون أبديًا.”

وختم داني ألفيس “أراكم قريبًا، في المكان الذي يسحرني أكثر، بنفس الحماس كما في المرة الأولى وبالرغبة نفسها في المساعدة في إعادة بناء أفضل ناد في العالم.”