تعرف مع الخليج 365، على موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة 4 من الدوري المصري.

يستعد نادي بيراميدز لمباراة الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري دون أهم عناصره الدولية الملتحقة بالمنتخبات الوطنية المصرية.

ويفتقد المدير الفني إيهاب جلال خلال فترة الإعداد لمباراة المصري لخدمات كل من عبد الله السعيد، وأحمد فتحي، ومحمد حمدي المشاركين مع منتخب مصر الأول في مباراتي أنجولا و الجابون ضمن فعاليات الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022.

كما يغيب عن استعدادات بيراميدز اللاعب يوسف نادر، وعماد ميهوب، ومحمود صابر، وابراهيم عادل، وعبد الرحمن مصيدة، بسبب مشاركتهم مع منتخب الشباب في كأس شمال أفريقيا في تونس.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن المتصدر النادي الأهلي.

بالمقابل، لم يذق نادي المصري البورسعيدي طعم الفوز حتى الآن في منافسات الدوري المصري، حيث اكتفى فريق المدرب التونسي معين الشعباني بثلاث تعادلات من 3 مباريات، جعلته يقبع في المركز 13 برصيد 3 نقاط.

و بإلقاء نظرة على آخر 5 مواجهات بين بيراميدز و المصري البورسعيدي، فإن التنافس ساد اغلب المباريات، حيث حقق زملاء رمضان صبحي الفوز في 3 مواجهات، بينما نجح أصدقاء أحمد الشيخ في الفوز في مبارتين.

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الجولة 4 من الدوري المصري

يحين موعد مباراة بيراميدز و المصري البورسعيدي يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، والمقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوي في الاسكندرية.

وتنطلق مباراة بيراميدز امام المصري البورسعيدي بداية من الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز و المصري البورسعيدي

ينقل بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي على قنوات أون تايم سبورتس المصرية عبر القمر الصناعي نايل سات، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويمكن ايضاً متابعة بث مباشر للمباراة عبر منصة كورة بلاس، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري عبر الانترنت، كما يمكن متابعة المباراة عبر إذاعة أون سبورت، وإذاعة الشباب والرياضة، وكذا عبر موقع الخليج 365، في بث حي ومباشر لحظة بلحظة.