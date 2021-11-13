تعرف على موعد مباراة ألمانيا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختتم منتخب ألمانيا مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، حين يواجه أرمينيا مساء الأحد.



وضمن الألمان التأهل مسبقا إلى كأس العالم، في صدارة المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم هو الثامنة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

كانت مباراة الدور الأول بين المنتخبين، انتهت بفوز ألمانيا بسداسية دون رد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

تتولى قنوات بي إن سبورتس عملية نقل التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحتى الآن، لم تكشف بي إن سبورتس عن هوية القناة الناقلة للمباراة، وكذلك المعلق.

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2022

ألمانيا - 24 نقطة

مقدونيا الشمالية - 15 نقطة

رومانيا - 14 نقطة

أرمينيا - 12 نقطة

أيسلندا - 9 نقاط

ليشتنشتاين - نقطة واحدة