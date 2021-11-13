الامارات | بعثة المنتخب تُغادر إلى بيروت استعداداً لمواجهة لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تُغادر إلى بيروت استعداداً لمواجهة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُغادر مساء اليوم السبت بعثة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم إلى العاصمة بيروت استعداداً لمواجهة منتخب لبنان يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

وتضم بعثة المنتخب أعضاء الجهاز الفني والإداري و 23 لاعباً، هم: علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، خالد عيسى، بندر الأحبابي، عبدالعزيز هيكل، محمد العطاس، أحمد راشد، يوسف جابر، مهند العنزي، محمد برغش، علي سالمين، ماجد راشد، يحيى نادر، عبدالله رمضان، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، علي صالح، محمد جمعة عيد، كايو كانيدو، خليل الحمادي، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

وسيفتقد المنتخب في مباراة لبنان المدافع وليد عباس بداعي الإيقاف، ولاعب الوسط محمد عباس بسبب الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات.

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