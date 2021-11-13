تعرف على موعد مباراة إسبانيا والسويد في تصفيات كأس العالم أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي على ملعب لاكارتوخا معقل نادي إشبيلية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.



ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام السويد، حيث تنحصر بطاقة التأهل المباشرة لكأس العالم 2022 عن تلك المجموعة بين المنتخبين، فيما يتجه الآخر إلى الملحق الأوروبي.

ويحتاج منتخب إسبانيا إلى التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان مقعده في نهائيات المونديال المقبل.

تقام مباراة إسبانيا والسويد مساء الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز بها من أجل التأهل مباشرة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 10.45 بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي.

تنقل تصفيات كأس العالم أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتنقل الشبكة مباراة إسبانيا والسويد عبر إحدى قنواتها، لكنها لم تعلن عنها رسميا حتى الآن.

ترتيب مجموعة إسبانيا والسويد في تصفيات كأس العالم أوروبا

إسبانيا: 16

السويد: 15

بلغاريا: 9

جورجيا: 7

كوسوفو: 4