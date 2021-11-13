الأهلي يضاعف المساحة المخصصة لاستقبال أعضائه في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قررت إدارة النادي الأهلي مضاعفة المساحة المخصصة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للقيام بعملية التصويت في الانتخابات التي تجرى يوم 26 نوفمبر الحالي لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الأهلي في السنوات الأربعة المقبلة.

وقامت إدارة الأهلي بمضاعفة المساحة للتسهيل على الأعضاء والحفاظ على سلامة الجميع مع مراعاة التباعد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وفي دقائق معدودة.

كما خصصت إدارة النادي عدة أبواب لدخول الأعضاء إلى خيمة التصويت، وأبواب أخرى للخروج منها؛ بحيث يدخل عضو النادي «الخيمة» ويسجل اسمه في الكشوف ثم يتسلم بطاقة التصويت للإدلاء بصوته في دقائق معدودة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اعتمد في اجتماعه الذي عقد يوم 26 اكتوبر الماضي قائمة المرشحين، في كل المناصب: «الرئاسة، ونائب الرئيس، ‏وأمانة ‏الصندوق، ‏والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن».‏

ووافق المجلس على أن يكون الإشراف قضائيا على كافة أعمال الجمعية العمومية التي ‏تشهد ‏انتخاب ‏مجلس إدارة جديد .