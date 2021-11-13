فرج عامر: يحزنني ما يحدث داخل سموحة.. ولن أعود مهما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أنه لن يعود إلى النادي السكندري مرة أخرى، في أي يوم من الأيام مهما حدث.

وكان فرج عامر خسر انتخابات نادي سموحة، أمام نظيره وليد عرفات الذي فاز برئاسة مجلس إدارة النادي السكندري.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لن أعود إلي سموحة يوما ما مهما حدث، ولن أدخل من باب سموحة مرة أخري مهما كان السبب".

وأضاف: "ولن أفرح إلا لخير سموحة بإذن الله وربنا يوفق ويكرم الجميع، فلقد أكرمني الله بما فعلت وشاهدة العالم ولن أسعي إلا لخير سموحة".

وأكمل: "لقد تمنيت أن يأتي اليوم لكي أعيش حياتي واتفرغ لعملي ولكن أحزني جدا ما يحدث داخل سموحة من معارك بالأحزمة وضرب وإهانة وخناقات وعدم سيطرة".

وأتم رئيس سموحة السابق: "ربنا يجيب الخير لسموحة يارب".