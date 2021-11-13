ألفيش يوجه رسالة لجماهير برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعرب البرازيلي داني ألفيش عن سعادته الكبيرة، لعودته مرة أخرى إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وكان نادي برشلونة، أعلن مساء أمس الجمعة، التعاقد رسميًا مع النجم البرازيلي داني ألفيش، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ساو باولو، لتكون أول صفقات المدرب تشافي والذي أصبح مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني بدلاً من المقال رونالد كومان والذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وكتب داني ألفيش "أقاتل بجنون لما يقرب من 5 سنوات للوصول إلى تلك اللحظة، لم أكن أعلم أن الأمر سيستمر كل هذا الوقت، لم أكن أعلم أنه سيكون صعبًا للغاية، ولكنني كنت كنت على يقين من قلبي وداخلي أن هذا اليوم سيأتي".

وتابع: "أنا واحد منكم، ولا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، وأتمنى أن يكون للأبد، أراكم قريبًا بنفس الحماس الذي كنت عليه في المرة الأولى، وبالرغبة نفسها، في المساعدة على إعادة بناء أفضل نادي في العالم".

وشارك ألفيش مع برشلونة في 391 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًان فيما استطاع صناعة 101 هدفًا،

وانتقل داني لصفوف برشلونة عام 2008 قادمًا من إشبيلية الإسباني، قبل الرحيل لـ يوفنتوس عام 2016 مع نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.