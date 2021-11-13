موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لودية منية سمنود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة منية سمنود الودية المقرر لها ظهر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم فؤاد.

خط الوسط: حسين الشحات وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان.

خط الهجوم: حسام حسن.