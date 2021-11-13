أمريكا تهزم المكسيك وتتصدر تصفيات الكونكاكاف المؤهلة للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتزع المنتخب الأمريكي صدارة تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعدما تغلب على نظيره المكسيكي 2 / صفر في الجوزلة السابعة من التصفيات.

وفي مباريات أخرى، تغلبت كندا على كوستاريكا 1 / صفر وبنما على هندوراس 3 / 2 وتعادلت السلفادور مع جامايكا 1 / 1.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف فقط أمام نظيره المكسيكي الذي تلقى الهزيمة الأولى له في التصفيات بعد أربعة انتصارات وتعادلين.

وظل التعادل السلبي قائما بين منتخبي أمريكا والمكسيك طوال 73 دقيقة ثم افتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لأمريكا وأضاف زميله ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأنهى المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث تم طرد مايلز روبنسون من صفوف الفريق في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتغلب المنتخب الكندي على نظيره الكوستاريكي بهدف وحيد سجله جوناثان دايفيد في الدقيقة 57، ليرتفع رصيد كندا إلى 13 نقطة في المركز الثالث ويتجمد رصيد كوستاريكا عند ست نقاط في المركز الخامس.

كذلك رفع منتخب بنما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بعدما تغلب بنتيجة 3 / 2 على منتخب هندوراس الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثامن الأخير.

وتقدم منتخب هندوراس بهدفين سجلهما ألبرت إليس وبرايان مويا في الدقيقتين 30 و59، ثم حسم منتخب بنما المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها سيسيليو واترمان سيزار يانيس وايريك دافيد في الدقائق 77 و81 و85 .

أما منتخب السلفادور فقد تعادل مع جامايكا 1/1 ليرتفع رصيد كل منهما إلى ست نقاط.

وتقدمت جامايكا بهدف سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة 82 ثم تعادلت السلفادور في الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق ألكسندر رولدان.