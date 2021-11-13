أحدث وجوه "كيروش".. مهندس قادته الصحافة وجوارديولا ليصبح محلل أداء منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كان البرتغالي الداهية، جوزيه مورينيو، ملهماً جيلاً كاملاً من الشباب فى اقتحام عالم التدريب، منذ 17 عاماً، وتحديداً بعد قيادته بورتو إلى دوري أبطال أوروبا.

الاستثنائى لم يمارس كرة القدم بشكل احترافي وعمل مترجماً ثم تحول بجهد وعرق إلى واحد من أفضل المدربين فى العالم ليقدم التجربة لعاشق كرة القدم ومنهم محمود سليم محلل أداء منتخب مصر الجديد.

وأعلن سليم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بدء عمله مع منتخب مصر الذي يقوده البرتغالي كارلوس كيروش.

فمن هو أحدث وجوه منتخب مصر :

1- محمود سليم يبلغ من العمر 30 عاماً؛ حيث إنه من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1991.

2- تخرج سليم فى كلية الهندسة وعمل فى صحيفة "المصري اليوم" محللا للمباريات والأحداث المهمة عبر مقالات مدعومة بالصور بالإضافة لعمله بموقع سبورتانا وموقع في الجول وبرنامج "العين الثالثة" بقناة "أون سبورت".

3- يتخذ سليم من الإسباني "بيب جوارديولا" مثلاً أعلى فى عالم التدريب فى كرة القدم وهو من دفعه إلى اقتحام هذا العالم للحد الذى جعل أصدقاءه يطلقون عليه "بيب" .

3- حصل سليم على دبلومة من كلية تربية رياضية متخصصاً فى الكرة القدم بالإضافة إلى الرخصة (C) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

4- مارس محمود سليم التدريب فى العديد من أكاديميات الكرة وأهمها أكاديمية باريس سان جيرمان.

5- محطة مهمة خاضها سليم فى مشواره مع كرة القدم بعمله في نادي يينا الألماني محللاً للأداء عن بعد.

6- ضمه محمد فضل رئيس لجنة التعاقدات السابق بالأهلي إلى فريق عمله قبل أن يرحل بنهاية عمل اللجنة.

7- سليم كان له درو مهم فى التعاقد مع بعض صفقات الأهلي وأهمهم حمدي فتحي الذي أشاد بدور محلل الأداء الشاب في تطوير أداءه.

8- ضمه أحمد حسام "ميدو" لجهازه الفني بنادي الوحدى السعودي عام 2019 ليعمل محللاً للأداء والإحصائيات فى أول تجربة حقيقية لسليم في نادي الوحدة السعودي .

9- بعد رحيل ميدو عن نادي الوحة السعودى استمر المحلل الشاب في جهاز الوحدة وعمل مع أهزة فنية متعاقبة مع الفريق أبرزهم المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو.

10- كان سليم مرشحاً للعمل في الأهلي مع جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ولكن جاء عرض منتخب مصر في الشهر الماضي عن طريق وائل جمعة مدير المنتخب ليوافق عليه المحلل الشاب.