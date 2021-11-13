بالفيديو.. الأرجنتين تقترب من التأهل لمونديال قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقترب المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير من حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على منتخب أوروجواي 1 / صفر في الجولة الثالثة عشر من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني بذلك على سجله خاليا من الهزائم في 26 مباراة متتالية، وقد حسم المباراة أمام أوروجواي بهدف وحيد سجله أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية بفارق ست نقاط خلف نظيره البرازيلي المتصدر والذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم.

بينما تجمد رصيد أوروجواي عند 16 نقطة في المركز السادس.