بالمواعيد والقنوات الناقلة والترددات.. ثنائي الأهلي والزمالك في أهم مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يختتم اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي مونديال قطر 2022 .

المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال "خروج المهزوم" يتم فيها تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

منتخبات السنغال، تونس المغرب، الجزائر ونيجيريا تسبق منتخب مصر في المراكز الخمسة الأولى أفريقيًا بتصنيف فيفا، هو ما سيؤدي إلى وضعهم بالتصنيف الأول في القرعة، بعدما حسم بعضهم بالفعل تأهله إلى هذه المرحلة (السنغال والمغرب) .

وتأتي مواجهة تونس متصدرة المجوعة الثانية برصيد 10 نقاط مع منافسه المباشر غينيا الإستوائية برصيد 7 نقاط أهم مباريات اليوم حيث يحتاج نسور قرطاج بقيادة على معلول نجم الأهلي وسيف والجزيري مهاجم الزمالك الفوز للتأهل رسمياً للدور النهائي .

ويراقب منتخب مصر مواجهة منتخب نيجيريا أقرب المنافسين على المقعد الخامس في التصنيف الأول ضد منتخب ليبريا الذي ودع المجموعة . (أضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وينتظر الأهلاوية نجم الفريق الموزمبيقي لويس ميكيسون الذي يلعب منتخب بلاده مع كوت ديفوار في مباراة تحصيل حاصل لموزمبيق التي ودعت المنافسة رسمياً .

وفيما يلي مواعيد المباريات مع القنوات الناقلة :

1- غينيا الإستوائية×تونس .. الموعد: 6م .. الملعب : مالابو الجديد .. القناة الناقلة :LIBYA 218.

ترد قناة LIBYA 218 المفتوحة على نايل سات

التردد:12398

الاستقطاب: عمودي

التصحيح: 5/6

الترميز : 27500

2- كوت ديفوار ×موزمبيق .. الموعد: 9م .. الملعب : الصداقة .. القناة الناقلة :قناة الفيفا على اليوتيوب.

رابط قناة الفيفا على يوتيوب

https://www.youtube.com/fifa/videos

3 - ليبريا ×نيجيريا .. الموعد: 6م .. الملعب : طنجة .. القناة الناقلة :غير مذاعة.

4 - الرأس الأخضر ×أفريقيا الوسطى .. الموعد: 6م .. الملعب : أديريتو سينا .. القناة الناقلة :قناة الفيفا على اليوتيوب.

رابط قناة الفيفا على يوتيوب

https://www.youtube.com/fifa/videos