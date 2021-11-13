كيروش: نهدي التأهل لجمعة.. وأهنئ اللاعبين على شجاعتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أهدى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى وائل جمعة مدير المنتخب.

وكان وائل جمعة غاب عن الجهاز الفني خلال مواجهة مصر أمام أنجولا، بتصفيات المونديال، بعدما جاءت عينة مسحته لفيروس كورونا إيجابية يوم الخميس.

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وقبل مواجهة الجابون في الجولة الأخيرة.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نهدي التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال إلى وائل جمعة الذي لم يتمكن من التواجد معنا".

وأتم: "أهنئ اللاعبين على شجاعتهم في العودة الرائعة في اللقاء، الخطوة الأولى انتهت، وعلينا العمل بكل جهد حتى التصفيات النهائية في مارس".

جدير بالذكر أن الجهاز الطبي بالمنتخب المصري، كشف أن نتيجة المسحة الأخيرة بشأن حالة وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، جاءت سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19).