الامارات | أحمد الشعفار رئيساً للجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشعفار رئيساً للجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "أ.ر.م" القابضة محمد سعيد الشحي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، قرر تعيين أحمد الشعفار، رئيساً للجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل في المرحلة المقبلة، خلفاً لمجلس الإدارة السابق الذي تقدم باستقالته إلى رئيس النادي.

وتمنى الشحي لأحمد الشعفار كل التوفيق في مهمته المقبلة. وكان مجلس إدارة نادي الوصل قد تقدم باستقالته إلى سمو رئيس النادي، وفقاً لما نشرت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news