تفاصيل مكافأة منتخب إنجلترا لساوثجيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يرغب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الإبقاء على جاريث ساوثجيت لفترة طويلة في منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا بمنحه عقدا جديدا.



وبات المنتخب الإنجليزي على بُعد خطوة من التأهل لبطولة كأس العالم 2022، في ظل تصدره مجموعته بفارق 3 نقاط عن بولندا قبل مواجهة سان مارينو في الجولة الختامية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن عزم الاتحاد الإنجليزي تجديد عقد ساوثجيت، الذي سينتهي بنهاية مشوار "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر.

وأشار المصدر إلى توصل اتحاد الكرة المحلي لاتفاق مع المدرب الإنجليزي على تمديد التعاقد بينهما، والذي تضمن منحه راتبا أعلى مما يتقاضاه حاليا.

يحصل ساوثجيت على 3 ملايين جنيه إسترليني سنويا، لكن العقد الجديد قد يمكنه من الحصول على 5 ملايين حال تحقيقه الأهداف المنشودة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد حتى صيف 2024 فور تأهل إنجلترا رسميا إلى مونديال 2022.

واستطاع صاحب الـ51 عاما قيادة المنتخب الإنجليزي للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 قبل احتلال المركز الرابع، ليحصد بعدها الميدالية البرونزية في دوري الأمم الأوروبية 2019.

وكاد مدرب ميدلزبره الأسبق أن يقود إنجلترا للقبها الأول بعد سنوات طوال، لكنه فشل في الفوز على إيطاليا في نهائي يورو 2020 الصيف الماضي، ليحصد الميدالية الفضية.