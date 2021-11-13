تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة البرتغال وصربيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب البرتغال لقاء مصيريا بحثا عن بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم "قطر 2022"، عندما يستضيف صربيا يوم الأحد.



ويلتقي المنتخبان في إطار الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تنطلق مباراة البرتغال وصربيا في 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

ويكفي منتخب البرتغال الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان العبور إلى كأس العالم 2022، حيث يتربع على الصدارة بفارق الأهداف.

تتولى قنوات بي إن سبورتس عملية نقل التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحتى الآن، لم تكشف بي إن سبورتس عن هوية القناة الناقلة للمباراة، وكذلك المعلق.

كانت مباراة الدور الأول بين المنتخبين، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم أوروبا

البرتغال - 17 نقطة

صربيا - 17 نقطة

لوكسمبورج - 9 نقاط

جمهورية أيرلندا - 6 نقاط

أذربيجان - نقطة واحدة