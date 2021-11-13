الامارات | مجلس إدارة الوصل يتقدم باستقالته إلى رئيس النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الوصل يتقدم باستقالته إلى رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة نادي الوصل تقدمه باستقالته إلى رئيس النادي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفقاً لما نشرت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتأتي استقالة مجلس إدارة الوصل برئاسة راشد بالهول الذي كان سيكمل عامه السابع في منصبه في شهر يناير المقبل، بعدما تم تعيينه في 10 يناير 2014.

وأصدر رئيس نادي الوصل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم قراراً بإعادة تشكيلة المجلس في 2018 برئاسة راشد بالهول المهيري وعضوية كل من عبيد سلطان الشامسي وسيد إسماعيل الهاشمي ونبيل عبدالكريم ومحمد علي عامر وسعيد عبدالله الكتبي، كما تم إعادة تشكيل شركة الوصل لكرة القدم برئاسة راشد بالهول المهيري وعضوية كل من عبيد مبارك الشامسي ومحمد أحمد الحمادي وحميد يوسف الشامسي ومحمد علي عامر".

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