بعثة المنتخب تعود اليوم.. و«كيروش» يعلق على المشادة مع لاعب أنجولا

الشارقة - اميمة ياسر - تعود بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، إلى «برج العرب» اليوم السبت 13 نوفمبر الجارى، بعد التعادل أمام أنجولا فى الجولة الخامسة، استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة بتصفيات كأس العالم.

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على المشادة التي وقعت بينه وبين لاعب منتخب أنجولا خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بتصفيات المونديال.

وقال «كيروش» في تصريحات له عقب مواجهة مصر وأنجولا «المشادة مع لاعب أنجولا حادث عادي وعابر في كرة القدم».

أكد المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية في غاية الأهمية لتجهيز «الفراعنة» لمرحلة الحسم في تصفيات المونديال.

وقال «كيروش» في تصريحات له عقب مواجهة مصر وأنجولا «لا نستطيع منافسة الكبار في كأس العالم قبل أن نصبح الأفضل في إفريقيا».

تأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنجولي 2 / 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق أربع نقاط عن منتخب الجابون صاحب المركز الثاني، لتصبح مواجهتهما معا يوم الثلاثاء المقبل بمثابة تحصيل حاصل بعد تأهل الفريق المصري.

على الجانب الآخر، رفع منتخب أنجولا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي صاحب المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الأنجولي عن طريق هيلدر كوستا في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله مبالا نزولا الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

ونجح المنتخب المصري في تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق محمد النني، فيما سجل أكرم توفيق هدف التعادل في الدقيقة 59.