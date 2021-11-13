الامارات | خلال مباراة مصر مع بلاده.. مشجع أنغولي يقتحم الملعب لالتقاط صورة مع محمد صلاح ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مباراة مصر مع بلاده.. مشجع أنغولي يقتحم الملعب لالتقاط صورة مع محمد صلاح ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في دقائقها الأخيرة اقتحام مشجع شاب من جمهور انغولا لأرضية الملعب من أجل السلام واحتضان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتوجه المشجع الشاب نحو النجم المصري محمد صلاح واحتضنه وحاول الانحناء على قدمي صلاح الذي تراجع للخلف قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن ويرافقوا المشجع إلى خارج المستطيل الأخضر. ليدخل مشجعان آخران في نفس التوقيت ولنفس السبب وهو السلام على النجم المصري.

وتوقفت المباراة عدة مرات بعد ذلك بسبب اقتحام بعض المشجعين أيضا، أرضية الملعب لالتقاط الصور مع اللاعبين وخاصة مع محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

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