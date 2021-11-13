مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل إثارة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالعديد من المباريات مساء السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.



وانطلقت فترة التوقف الدولي الأخيرة خلال عام 2021 يوم الخميس بالعديد من المباريات المثيرة في مختلف قارات العالم.

يستأنف منتخب فرنسا مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022، حين يلاقي نظيره الكازاخستاني في الجولة التاسعة بالقارة الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل على قناة beIN Sports 1 HD prime.

يتطلع منتخب هولندا لحجز بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد فشله في بلوغ نسخة 2018 حين يلاقي نظيره الجبل الأسود.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN sports 2 HD prime.

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره إستونيا في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN sports 3 HD prime.

يخوض منتخب تونس مواجهة مهمة أمام غينيا الاستوائية، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيكون موعد المباراة في الخامسة مساء بتوقيت تونس، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع "يوتيوب".