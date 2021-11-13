الأرجنتين تفوز على أوروجواي بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين الفوز على مضيفه منتخب أوروجواي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، على ملعب كامبيون ديل سيجلو في إطار الجولة الثالثة عشر بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدف الأرجنتين والمباراة الوحيد اللاعب انخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة.

الفوز هو الثامن للمنتخب الأرجنتيني في التصفيات ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني ويقترب بقوة من التأهل لمونديال 2022، فيما تكبد منتخب أوروجواي الخسارة الخامسة في مشواره بالتصفيات ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس.

ويواجه الأرجنتين في الجولة القادمة منتخب البرازيل، فجر الأربعاء القادم، فيما تلعب أوروجواي مع منتخب بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.