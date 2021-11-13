عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصفيات كأس العالم.. إنجلترا تضع قدما في المونديال وتعثر إيطاليا

السبت 13 نوفمبر 2021

الخليج 365

حقق منتخب إنجلترا فوزا عريضا على ضيفه الألباني بخماسية دون رد، في الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.



جاءت كل أهداف منتخب إنجلترا في الشوط الأول، حيث افتتح هاري ماجواير التسجيل في الدقيقة 9، فيما أضاف هاري كين هدفا ثانيا في الدقيقة 18، وجوردان هندرسون هدفا ثالثا في الدقيقة 28.

وأضاف هاري كين هدفين في الدقيقتين 33 و45+1، لتكتمل خماسية إنجلترا.

بهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا رصيده لـ23 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه البولندي، الذي حقق فوزا عريضا (4-1) في الجولة ذاتها على أندورا.

وبذلك، يملك إنجلترا أفضلية لحصد بطاقة التأهل المباشر قبل الجولة الأخيرة من التصفيات، التي تشهد لعب "الأسود الثلاثة" ضد سان مارينو، وبولندا أمام المجر، يوم الإثنين المقبل.

إيطاليا تتعثر أمام سويسرا

في المجموعة الثالثة سقط منتخب إيطاليا بطل أوروبا، في فخ التعادل (1-1) مع ضيفه السويسري، ليشتعل الصراع بينهما على بطاقة التأهل المباشر من المجموعة.

افتتح سيلفان ويدمير التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 11، فيما أحرز جيوفاني دي لورينزو هدف تعادل "الأزوري" في الدقيقة 36.

وأهدر جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 90، ليحرم إيطاليا من تحقيق فوز ثمين.

بهذه النتيجة يرفع منتخب إيطاليا رصيده لـ15 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على سويسرا في المرتبة الثانية.

ويلعب منتخب إيطاليا مع أيرلندا الشمالية في الجولة الأخيرة، فيما تلعب سويسرا ضد بلغاريا، الإثنين المقبل.

اسكتلندا أول المشاركين بالملحق

حجز منتخب اسكتلندا أول مقاعد الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 بعد فوزه على مولدوفا 2-0.

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده لـ20 نقطة يضمن بها المركز الثاني بالمجموعة السادسة، خلف الدنمارك التي ضمنت التأهل للنهائيات في وقت سابق، مع ألمانيا.