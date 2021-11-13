رسميًا.. عبد الله غراب رئيسًا لنادي الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

فاز عبد الله غراب بمنصب رئاسة نادي الصيد، بعد انتهاء الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة على فترة بين 2021 وحتى 2025.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الصيد، فوز غراب بمنصب الرئاسة بعد منافسة أمام محسن طنطاوي ومحمد همام وأحمد زهران.

في المقابل، فاز أشرف محرم على منصب النائب، متفوقًا على أحمد البغدادي ومحمد العقدة.

وعلى منصب أمين الصندوق، فاز هاني عزت متفوقًا على الثنائي إيهاب حشيش ومصطفى عثمان أبو دنيا.

وفي العضوية فوق السن فاز كلا من عمرو الألفي وعمرو البرتقالي وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب وإيمان كريم وهبة ممدوح.

بينما فاز في العضوية تحت السن كلا من مريم عثمان وحسن نهونش وكريم متولي.

وكانت اللجنة الأوليمبية قررت في وقت سابق استبعاد عمرو السعيد وكريم خطاب من انتخابات النادي.