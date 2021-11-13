سلبية مسحة جمعة.. وتدريب للمنتخب بعد مباراة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف الجهاز الطبي بالمنتخب المصري، أن نتيجة المسحة الأخيرة بشأن حالة وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، جاءت سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء غياب وائل جمعة بحسب تأكيدات الجهاز الطبي عن مباراة أنجولا من باب الحرص وكإجراء احترازي، حيث من المقرر أن يعود مع البعثة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تغادر البعثة لواندا في العاشرة من صباح السبت على أن تعود إلى برج العرب من أجل التحضير لمباراة الجابون المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وحرص كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، على أداء اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أنجولا تدريبات عقب نهاية المباراة.

وكان المنتخب المصري تعادل أمام منافسه الأنجولي بنتيجة (2-2) ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

هذه النقطة ساهمت في وصول منتخب مصر للمرحلة الأخيرة، حيث استغل منتخب "الفراعنة" فوز المنتخب الجابوني على منافسه الليبي بنتيجة (1-0).

وأصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: مصر (11 نقطة) - الجابون (7 نقاط) - ليبيا (6 نقاط) - أنجولا (4 نقاط).