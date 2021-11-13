قمّة إيطاليا وسويسرا تنتهي بالتعادل وإنكلترا على مشارف التأهل إلى النهائيات

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المواجهة بين المنتخب الإيطالي ونظيره السويسري الجمعة في المرحلة التاسعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



أهدر جورجينيو ركلة جزاء مجددًا في الدقيقة الأخيرة ليصعب تأهل إيطاليا، بطلة أوروبا، إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد اكتفائها بالتعادل الايجابي 1-1 مع ضيفتها سويسرا على الملعب الأولمبي في روما الجمعة، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.



وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مدافع ماينتس الألماني سيلفان فيدمير (11)، وردّت إيطاليا عبر مدافع نابولي جوفاني دي لورنتسو (36)، قبل أن يهدر لها الاختصاصي لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.



وفرضت سويسرا التعادل على أبطال أوروبا للمرة الثانية بعدما تعادلا سلبًا في بازل في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة عندما أهدر جورجينيو ركلة جزاء أيضًا.



وبقيت إيطاليا في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف أمام سويسرا وبالتالي تأجل حسم بطاقة المجموعة إلى الجولة الأخيرة الإثنين المقبل عندما تحل إيطاليا ضيفة على أيرلندا الشمالية، وتلعب سويسرا مع ضيفتها بلغاريا.



وفي المجموعة ذاتها، فازت أيرلندا الشمالية على ضيفتها ليتوانيا بهدف دون رد.



إنكلترا تقترب من مونديال قطر

باتت إنكلترا على مشارف بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد اكتساحها ضيفتها ألبانيا بخماسية نظيفة على ملعب ويمبلي بينها ثلاثية لهاري كاين ضمن منافسات الجولة التاسعة ما قبل الأخيرة من المجموعة التاسعة، فيما ضمنت بولندا خوض الملحق أقله بفوزها السهل على مضيفتها أندورا 4-1.



ورفع المنتخب الإنكليزي وصيف بطل أوروبا رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن بولندا، وسيكفيه التعادل أمام مضيفه منتخب سان مارينو المتواضع المتذيل من دون نقاط الاثنين لبلوغ النهائيات.



وبات رجال المدرب غاريث ساوثغيت الذي أشارت تقارير إلى أنه أصبح قريبًا من تجديد عقده مع إنكلترا، على بعد مباراة من إنهاء التصفيات من دون أي خسارة بعد أن حققوا فوزهم السابع مقابل تعادلين.



وجاءت أهداف أصحاب الأرض من هاتريك كاين في الشوط الأول (18 و33 و45+2) وهاري ماغواير (9) وجوردان هندرسون (28).





فوز باهر لبولندا



ولم تواجه بولندا صعوبة في تخطي مضيفتها أندورا التي لعبت طيلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريكارد فرنانديس (1) لتحقق الانتصار الثالث تواليًا في التصفيات.



وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية (5 و73) فيما أضاف كميل جوزفياك (11) وأركاديوش ميليك (45+2) للضيوف، بينما أحرز مارك فاليس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (45).



في المباراة الأخرى في المجموعة، تفوّقت المجر برباعية نظيفة على سان مارينو.



المصدر: وكالات + بي إن سبورت