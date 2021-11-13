مصر تتأهل إلى الدور الحاسم والجزائر تقترب والمغرب تقسو على السودان



لحقت مصر بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وقطعت الجزائر شوطاً نحو الدور الحاسم بعد فوزها السهل على جيبوتي، فيما تابع المغرب سلسلته المثالية في التصفيات بتحقيقه الفوز الخامس تواليا عندما تغلب على مضيفه السوداني.



وتعادت مصر مع مضيفتها أنغولا 2-2، الجمعة، في لواندا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.



وتقدمت أنغولا بهدفين لهيلدر كوستا (26) ومبالا نزولا (36 من ركلة جزاء)، وردت مصر عبر محمد النني (45) وأكرم توفيق (59) إثر تمريرتين حاسمتين من نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.



واستغل الفراعنة جيدا خسارة ليبيا المطاردة المباشرة أمام الغابون صفر-1 ليحجزوا بطاقة المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم في صدارتها إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الغابون ضيفتهم في الجولة السادسة الأخيرة الثلاثاء المقبل.



وتوقفت المباراة ثلاث مرات بعد اقتحام مشجعي أنغولا ملعب المباراة لالتقاط صورة مع صلاح. وباتت مصر رابع المتأهلين إلى الدور الحاسم بعد المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (العاشرة) ومالي (الخامسة) إلى الدور الحاسم.



وفي المجموعة ذاتها، ثأرت الغابون لخسارتها أمام ليبيا 1-2 في الجولة الأولى، عندما تغلبت عليها في فرانسفيل بهدف لقائدها ونجمها مهاجم أرسنال الانكليزي بيار-إيميريك أوباميانغ (54 من ركلة جزاء) وانتزعت منها المركز الثاني.



وحققت الغابون فوزها الثاني تواليا في التصفيات بعد الأول على ضيفتها أنغولا 2-صفر في الجولة الرابعة.



وقطعت الجزائر شوطاً نحو الدور الحاسم بعد فوزها السهل على جيبوتي 4-صفر في القاهرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.



واستفادت الجزائر التي رفعت عدد مبارياتها المتتالية من دون هزيمة لى 32، على أكمل وجه من اكتفاء ملاحقتها بوركينا فاسو بالتعادل في مراكش المغربية مع النيجر بهدف لإيسوفو دايو (55 من ركلة جزاء) مقابل هدف ليوسف عومارو (34 من ركلة جزاء)، لكي تبتعد في الصدارة.



ورفع ثعالب الصحراء رصيدهم إلى 13 نقطة في الصدارة وحيدين بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو، لتكون المواجهة الأخيرة بينهما الثلاثاء حاسمة على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل إلى الدور الحاسم، مع أفضلية للجزائر التي تحتاج إلى التعادل.



وكانت الجزائر قد شاركت في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16.

وحسم بطل إفريقيا 2019 النقاط الثلاث في الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيف الرابع في أواخر اللقاء.



وبدأ المنتخب الجزائري اللقاء باضاعة ركلة جزاء عبر يوسف بلايلي (28)، لكن لاعب نادي قطر القطري عوّض سريعاً بعد دقيقة، عندما راوغ داخل المنطقة وسدّد كرة ارتدت من الدفاع إلى الشباك (29)، مانحا التقدم لفريق المدرب جمال بلماضي.



سجّل بعدها سعيد بن رحمة، المتألق راهناً مع وست هام الإنكليزي، أول أهدافه الدولية بتسديدة أرضية جميلة من حدود المنطقة إلى يمين الحارس (40).



وقضى سفيان فيغولي على آمال جيبوتي قبل الاستراحة، بعد خطأ جديد من الدفاع ثم الحارس إثر تسديدة أرضية من داخل المنطقة (42).



وفي الشوط الثاني، أهدر البديل إسلام سليماني فوق العارضة من مسافة قريبة (70) قبل أن يعوض في الدقيقة 87 بتسجيله الهدف الرابع.



وفي مباراتين هامشيتين عن المجموعة التاسعة، تابع المغرب سلسلته المثالية في التصفيات بتحقيقه الفوز الخامس تواليا عندما تغلب على مضيفه السوداني 3-صفر بالعاصمة المغربية الرباط التي اختارها الأخير لمبارياته البيتية لعدم مطابقة ملاعبه لمعايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وسجل ريان مايي (3 و63) عمران لوزا (90+3) الأهداف.



وفي كوناكري، تعادلت غينيا مع ضيفتها غينيا بيساو صفر-صفر، ورفعت غينيا بيساو رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني مقابل أربع نقاط لغينيا الثالثة.



ويتأهل إلى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الأفريقية في نهائيات قطر 2022.



(فرانس برس)