رسميًا.. براون مدربًا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، في الساعات الأولى من صباح السبت، تولي الأرجنتيني خوان براون، قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

جاء تعيين المدير الفني الأرجنتيني ليكون خلفًا للمدرب السابق طلعت يوسف والذي ترك منصبه مؤخرًا على الرغم من عدم قيادته لأي مباراة للفريق الأصفر نظرًا لإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن المدير الفني الأرجنتيني حرص على الجلوس مع يحيى الكومي وباقي أعضاء الإسماعيلي لوضع الرتوش الأخيرة قبل التعاقد.

وأفاد الموقع الرسمي للإسماعيلي، أن اختيار براون جاء بسبب خبرته الواسعة وقدراته على تطوير أداء الفريق وإعادة النتائج لمسارها الصحيح.

ويمر الإسماعيلي بفترة سيئة على مستوى النتائج حيث لم يحقق "الدراويش" أي نقطة بعد مرور ثلاث جولات من مسابقة دوري "we" المصري من خلال الخسارة بنتيجة (4-0) أمام الأهلي، ثم بنتيجة (2-1) على يد فريق سيراميكا كليوباترا، وأخيرًا من البنك الأهلي بنتيجة (1-0).

وسيكون أولى مهام براون قيادة الفريق الأصفر ضد الزمالك، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري "we" المصري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.