للهروب من الصدام مع الكبار.. منتخب مصر ينتظر 3 هدايا قبل المرحلة الأخيرة لتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ينتظر منتخب مصر 3 هدايا من أجل الظفر بمقعد في تصنيف المستوى الأول في أفريقيا تسهل من مهمته في التصفيات النهائية للمونديال التي تقام مارس القادم.

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية بعد التعادل 2-2 مع أنجولا وتصدر المجموعة السادسة ولكنه في حاجة لهدية من ثلاث مجموعات.

المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال "خروج المهزوم" يتم فيها تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

منتخبات السنغال، تونس المغرب، الجزائر ونيجيريا تسبق منتخب مصر في المراكز الخمسة الأولى أفريقيًا بتصنيف فيفا، هو ما سيؤدي إلى وضعهم بالتصنيف الأول في القرعة، بعدما حسم بعضهم بالفعل تأهله إلى هذه المرحلة (السنغال والمغرب) .

وبعد تعادل مصر مع أنجولا تنصب أمال الفراعة بالظفر بهذا المقعد إلي 3 هدايا من ثلاث مجموعات مختلفة ولا يشترط الفوز على الجابون في الجولة الأخيرة لضمان المقعد "الهدية" في التصنيف الأول

هدية المجموعة الأولى

الجزائر .. 13 نقطة

بوركينا فاسو ..11 نقطة

النيجر .. 4 نقاط

جيبوتي .. 0

الأمر أصبح واضحاً في هذه المجموعة بعد مرور 5 جولات حيث يتنافس منتخبي الجزائر متصدر المجموعة مع منتخب بوركينا فاسو الثاني على بطاقة الصعود للمرحلة النهائية ويحدد الصدام الأخير بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الفريق المتأهل حيث فوز الضيوف يعني حسم مصر لمقعد في التصنيف الأول.

هدية المجموعة الثانية

تونس .. 10 نقاط

غينيا الإستوائية .. 7 نقاط

زامبيا .. 4 نقاط

مورتانيا .. نقطة

يواجه المنتخب التونسي الذي يسبق منتخب مصر في التصنيف وضعاً أفضل نسبيا من نظيره الجزائري في هذه المجموعة حيث يخرج لملاقاة منافسه المباشر غينيا الإستوائية يوم الأحد القادم في الجولة قبل الأخيرة ثم يستضيف زامبيا في الجولة الأخيرة .

خسارة تونس أمام منافسه المباشر ومشاركته رصيد العشر نقاط يمكن لا يزعج نسور قرطاج في حالة الفوز على زامبيا في الجولة الأخيرة على أرضه حيث إن فارق الأهداف لصالحه +8 عن المنتخب الغيني قبل مواجتهما معاً الأحد وهو فارق مريح حتى لو تساوى معه منتخب غينيا الإستوائية ولكنه يبقى مهدداً بمواجهة تماسيح زامبيا .

هدية المجموعة الثالثة

نيجيريا.. 9 نقاط

كاب فيري .. 7 نقاط

أفريقيا الوسطى .. 4 نقاط

ليبريا .. 3 نقاط

تلعب اليوم السبت الجولة الخامسة من المجموعة حيث يواجه منتخب نيجيريا خارج أرضه مع ليبيريا على ملعب طنجة بالمغرب فيما يستضيف منتخب كاب فيردي أفريقيا الوسطي وفي الجولة الأخير يستضيف النسور منتخب كاب فيردي يوم الثلاثاء القادم في مباراة حاسمة.

فوز نيجيريا وكاب فيردي اليوم سيجعل الجولة الأخيرة هي الحاسمة حيث فوز الأخير يعني خروج النسور الخضراء من البطولة بينما يكفى أصحاب الأرض التعادل فقط للتأهل و.

تعثر نيجيريا أمام ليبيريا الذي فقدت الفرص في التأهل سواء بالتعادل أو الهزيمة سيدخل النسور الخضراء أمام خيار الفوز فقط في الجولة الأخيرة لتجنب الحسابات في حالة التعادل في الجولتين الأخيرتين حيث في حالة التعادل في النقاط يتم اللجوء فيها لفارق الأهداف اللجوء لفارق الأهداف .