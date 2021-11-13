مدرب أنجولا: واجهنا المنتخب الأفضل في إفريقيا.. ولدينا مشروع ونحتاج للموارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد بيدرو جونسالفيس مدرب منتخب أنجولا، أن منتخب مصر يستحق التواجد في المرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه قدم مباراة قوية أمام منتخب يعتبره الأفضل في إفريقيا.

وأفسد المنتخب المصري مفاجأة نظيره الأنجولي وحول تأخره بهدفين إلى تعادل (2-2) في مباراة الجولة قبل الأخيرة في مرحلة المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال جونسالفيس في تصريحات بعد المباراة:" بالنسبة لنا المباراة كانت خطوة هامة والأداء اليوم كان جيد لأن كان علينا أن نؤدي بهذه الطريقة لخلق حالة من الحافز حتى يؤمن بنا الجمهور".

وأضاف:"كانت مباراة شديدة الأهمية ويجب أن يؤمن اللاعبين أنهم محترفون ونعرف أننا نواجه فريق يلعب في ظروف غير متاحة لنا".

وأكمل:" لدينا مشروع بهؤلاء اللاعبين واحتاج إلى الموارد والظروف واليوم لعبنا أمام فريق الأفضل في إفريقيا، ولدينا جيل جديد لمنتخب أنجولا وحزين لأننا لم نصل رغم أننا بذلنا مجهود كبير".

وتابع:" مصر الآن في المرحلة النهائية من التصفيات وشيء غير عادل أن يتأهل 5 فرق فقط لأن افريقيا لديها العديد من الفرق الجيدة والتي تستطيع تحقيق الكثير في كأس العالم ".

واستطرد:" بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على الكرة لكن بعد تسجيل الهدف الثاني كنا نعرف أن مصر منتخب قوي جدا وعندما تسجل هدفين تتوقع أن يكون هناك استجابة".

وأتم تصريحاته:" طالبت اللاعبين الحفاظ على تقدمهم لكن مصر سجلت هدفين وتعادلت، واللاعبين البدلاء ادوا بطريقة جيدة، والمباراة كانت متكافئة والأهم ان نتطور مع هذا النوع من المباريات".