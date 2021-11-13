الإتربي يتحدث عن.. مهلة "أرض أكتوبر".. التجديد لبنشرقي.. موقف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر تعليمات لوزارة الإسكان بإعطاء الزمالك عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، اليوم الجمعة:"المهلة ستكون لمدة سنتين ولايوجد أي هزار ولو الزمالك لم يستكمل الإنشاءات خلال سنتين ستُسحب منه الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك وزراء دعموا هذا الطلب مثل وزير الرياضة والإسكان والتعمير، سيادة الرئيس يدعم الرياضة والزمالك قلعة رياضية عريقة وهي أخر مهلة وإن شاء الله يكون إضافة لنادي الزمالك، ونأمل من المجلس القادم أن تكون هناك خطة عاجلة لتأسيس الإنشاءات لزيادة الموارد".

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك:"نتمنى الفوز بالدوري لنكرر الفوز لموسمين على التوالي لديّ ثقة كاملة في اللاعبين وقوام الفريق، والمفاوضات مستمرة مع أشرف بنشرقي ولكن في النهاية صالح نادي الزمالك هو الأساس ولاعبي الزمالك الحاليين لديهم انتماء ولكن لن نستطع نجدد للاعبين في الأيام القليلة المتبقية لنا".

وأتم الإتربي تصريحاته بقوله:"ننتظر حتى يوم 31 ديسمبر حتى يقرر نادي جالاتا سراي موقفه من مصطفى محمد، سواء بتفعيل شراء اللاعب وحينها سيدفع المبلغ في 1 يوليو ولم يتم التفعيل سيستمر مصطفى محمد حتى يوليو مع النادي التركي ويمكننا حينها طلب عودته في يناير لو لم يفعلوا العقد في 31 ديسمبر".