كيروش: صعدنا نصف الجبل.. وسنهتم ببطولتي العرب وإفريقيا لكن لدينا هدف آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بأن ما تحقق بالتعادل مع أنجولا هو الوصول لنصف الهدف ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، معتبرًا الوصول للنهائيات هدفه الرئيسي الذي جاء لمصر من أجله.

وقال كيروش في تصريحاته عقب التعادل مع أنجولا 2-2، مساء الجمعة: "القصة تغيرت خلال 3 مباريات فقط من خلال الفوز في مباراتين والتعادل في الثالثة، واستطعنا أن نقطع مسافة نصف الجبل، والآن نحن بحاجة لتجاوز النصف الثاني والتأهل لكأس العالم".

وتابع: "أبارك للمصريين على اللعب بعقلية البطل وعقلية الفوز، بعد شوط أول كان صعبا واستقبلها فيه هدفين."

أما عن سبب بداية اللقاء بمستوى متواضع: "الرطوبة ودرجة الحرارة كانتا في كل مكان حتى غرف الإقامة، لذلك دخلنا المباراة متأخرين، والمنتخب الأنجولي أيضا لعب بشكل جيد، مع تأخرنا من أجل الانسجام مع الجو الحار كانت الأمور صعبة."

وأضاف: "لسوء الحظ استقبلنا هدفين، لكن رد الفعل كان رائعا جدا، وبعدما سيطرنا على وسط الملعب تغيرت أمور كثيرة، سجلنا هدفين وكنا الأقرب للفوز بالمباراة".

وتحدث عن رأيه في اللقاء بشكل عام، قائلًا: "كنا نستطيع من خلال فرص الشوط الثاني أن نسجل 3 أهداف، لكن لا يوجد مشكلة كانوا الأفضل في الشوط الأول وسجلوا هدفين، ونحن كنا الأفضل في الشوط الثاني".

أما عن التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، فقال البرتغالي: "الأمر لا يتعلق بكيف بدأنا العمل، الأهم هو كيف سننهي هذا العمل، بعد الوصول للمرحلة الفاصلة، فمن الآن حتى مارس هذه مهمتي التأهل لكأس العالم كما طلب مني اتحاد الكرة، وسيكون هناك عمل كبير".

وتحدث عن موقفه من المنافسات الآخرى، قائلًا: "كأس العرب ستكون بطولة في اعتبارنا، وسيكون أمامنا فرصة للدفع ببعض اللاعبين الجدد، وفي بطولة أمم إفريقيا سنلعب باسم مصر ويجب أن نفوز بكل مباراة، لكن الأهم وهدفي هو كأس العالم ولهذا أتى بي اتحاد الكرة لهنا وهذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع، أنا بحاجة لجهد كبير لبناء فريق كبير".

واستطرد: "لا نستطيع أن نكون الأفضل وننافس ضد الأفضل في العالم، إن لم تكن مصر تمتلك أفضل منتخب في إفريقيا".

وفيما يتعلق بتعديل قائمة مصر ببطولة العرب، قال: "تعديل قائمة المنتخب في البطولة العربية من أجل التعامل مع الواقع، ويجب أن نكون متأكدين من أنا العناصر التي ستشارك جاهزة للخطوات المقبلة".

وواصل: "شغلي أن أشاهد كل لاعب في الدوري المصري، واتابع اللاعبين الموهوبين وأحضرهم وأمنحهم الفرصة من أجل اللعب باسم مصر، وهذا ما يؤكد أن منتخب مصر بلا أبواب ولا شبابيك، فلا يجب أن يكون لدى أي لاعب رصيد للمشاركة دائما".

في النهاية، كشف ما خلافه مع لاعب أنجولا، قائلًا: "ما حدث مع لاعب أنجولا ليس هام، إنه الآن قصة في كرة القدم، الجميع شاهد أنني كنت أشتكي مع قرار سيئ من الحكم، وأتى لاعب شاب من أنجولا قال ألفاظ سيئة، لكني غير مهتم بهذا الأمر الآن".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أود ان أقول له أنك عندما ولدت كنت أنا مدرب منذ سنوات، يجب أن يكون هناك من يعلم الشباب هذا الأمر".