بعد التأهل للمرحلة النهائية .. تعرف على موعد تحديد منافس منتخب مصر والتصفيات النهائية للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وقبل مواجهة الجابون في الجولة الأخيرة.

المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال "خروج المهزوم" يتم فيها تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

واقترب منتخب مصر من التواجد في المستوى الأقل في التصنيف ولكن في حالة عدم تأهل نيجيريا للمرحلة النهائية سيتبدل الوضع وينتزع المنتخب الوطني أخر المقاعد في المستوى الأول من النسور الخضراء.

وتقام القرعة خلال شهر ديسمبر القادم، بالتزامن مع المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر وفقا لتقارير صحفية على أن تقام المباريات في شهر مارس القادم.

وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.