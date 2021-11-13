حجازي: أظهرنا "شخصيتنا" أمام أنجولا.. وليس أمامنا الوقت قبل الخطوة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري والمحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أن منتخب "الفراعنة" ظهر بشخصيته في مواجهة المنتخب الأنجولي.

وقال حجازي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" الجمعة، :"كان هدفنا التأهل بعد نتيجة الجابون ضد ليبيا، لم نبدأ بطريقة جيدة في مباراة أنجولا إلا أننا نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني".

وأضاف حجازي :"أن تتأخر بهدفين ثم تعود هذا ما يؤكد أن المنتخب المصري لديه شخصية، كنّا نبحث عن الفوز".

وعن بداية المنتخب المصري ضد نظيره الأنجولي، كشف :"من الوارد أن نبدأ المباراة بطريقة غير جيدة، كارلوس كيروش أكد لنا على البداية في التدريبات".

وتابع :"حققنا الخطوة الأولى من خلال التأهل، ونبحث الآن عن تحسين الصورة والأداء في الفترة المقبلة".

وأنهى :"ليس أمامنا الوقت في التجمعات المقبلة، لذلك لابد من تحسين نقاط القوة والضعف".

واستطاع المنتخب المصري أن يقلب تأخره أمام نظيره الأنجولي بهدفين إلى تعادل ثمين خارج الديار، مما ساهم هذه النقطة في وصل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته الأخيرة ضد نظيره الجابوني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة يليله الجابون بـ7 نقاط، ليبيا 6 نقاط، وأخيرًا أنجولا 4 نقاط.