البيضاني يقود الوحدة لإسقاط الصقر برباعية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب وحدة صنعاء على صقر تعز، بنتيجة (4-0)، اليوم الجمعة، على ملعب سيئون الأولمبي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في نصف نهائي الدوري اليمني.



وينتظر الوحدة الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي التي ستقام غدا بين أهلي صنعاء وفحمان أبين للعب على الذهب والفضة، في حين يترقب الصقر الخاسر من المواجهة ذاتها للعب على البرونز.



وبعد أن أكمل الصقر الشوط الأول (0-0) كان التوقع أن المباراة ستذهب إلى ركلات الترجيح في ظل التماسك الواضح للصقر رغم أفضلية الوحدة.



لكن في الدقيقة (51) كسر وحدة صنعاء صمود صقر تعز، حين سجل الهدف الأول عبر عمار البيضاني بتسديدة قوية من خارج الـ18.



لكن انهيار صقر تعز الحقيقي لم يبدأ إلا بطرد لاعبه سليمان حميدة في الدقيقة (68) بعد تدخله الخشن على عمار البيضاني.



بعدها أصبحت أمور المباراة كلها في يد "زعيم الكرة اليمنية"، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة (71) بواسطة عمار الشامي.



ثم سجل الوحدة الهدف الثالث بالدقيقة (87) عن طريق عمار البيضاني، فيما سجل الهدف الرابع البديل عبد الله العبسي في الدقيقة (90+4).

(موقع كورة)