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الامارات | ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بالتسعة في وداع لوف

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدا مدرب منتخب ألمانيا السابق يواخيم لوف متأثراً حينما حظي بتصفيق حار خلال وداعه رسمياً أول من أمس قبل لقاء منتخب بلاده مع ضيفه منتخب ليختنشتاين بتصفيات كأس العالم 2022، حيث فازت ألمانيا بنتيجة قياسية بلغت 9-صفر. وحصل لوف (61 عاماً)، الذي قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014، على شهادة مؤطرة من جانب بيتر بيندرز، الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني، بملعب (فوكسفاجن أرينا) الذي استضاف اللقاء. وهتف المشجعون باسم لوف، وشكل لاعبون سابقون، من بينهم لوكاس بودولسكي وميروسلاف كلوزه وبير ميرتساكر وسامي خضيرة، حرس الشرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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