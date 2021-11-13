الامارات | ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بالتسعة في وداع لوف

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بالتسعة في وداع لوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدا مدرب منتخب ألمانيا السابق يواخيم لوف متأثراً حينما حظي بتصفيق حار خلال وداعه رسمياً أول من أمس قبل لقاء منتخب بلاده مع ضيفه منتخب ليختنشتاين بتصفيات كأس العالم 2022، حيث فازت ألمانيا بنتيجة قياسية بلغت 9-صفر. وحصل لوف (61 عاماً)، الذي قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014، على شهادة مؤطرة من جانب بيتر بيندرز، الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني، بملعب (فوكسفاجن أرينا) الذي استضاف اللقاء. وهتف المشجعون باسم لوف، وشكل لاعبون سابقون، من بينهم لوكاس بودولسكي وميروسلاف كلوزه وبير ميرتساكر وسامي خضيرة، حرس الشرف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news