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الامارات | النجم البرازيلي السابق روماريو رئيساً للبرلمان

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برازيليا ■ وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نجم كرة القدم السابق وأفضل لاعب في مونديال 1994 مع المنتخب البرازيلي روماريو، أول رياضي سابق يترأس البرلمان في البرازيل. وتولى اللاعب السابق في وفالنسيا، والذي اختير في 2014 عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، الرئاسة المؤقتة لمجلس الشيوخ، وترأس أول من أمس، جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، ليصبح رئيساً لواحدة من القوى الثلاث في البرازيل ليوم واحد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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