الامارات | أليسون يحتفل بمباراته الـ 50 في ليلة تأهل البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يحتفل بمباراته الـ 50 في ليلة تأهل البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحارس أليسون بعد حجز البرازيل أول بطاقة تأهل لكأس العالم لكرة القدم من أميركا الجنوبية أمس، إن هذا النجاح المبكر سيساعد الفريق في الحصول على وقت كافٍ للاستعداد، لكنه لن يغير طريقة التعامل مع المباريات من الآن وحتى انطلاق البطولة في نوفمبر 2022 في قطر. وخاض حارس ليفربول مباراته الدولية الـ50 خلال فوز البرازيل 1-صفر على كولومبيا. وقال أليسون في تصريح صحافي «هذا مبهج، حققنا هدفنا الأول بالتأهل وخضنا مسيرة رائعة وحسمنا التأهل قبل وقت كافٍ، وهذا مميز بالنسبة لي في مباراتي رقم 50».

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