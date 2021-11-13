الامارات | فرصة مواتية لفرنسا وبلجيكا لحسم التأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة مواتية لفرنسا وبلجيكا لحسم التأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون الفرصة مواتية أمام فرنسا حاملة اللقب وجارتها اللدودة بلجيكا لحسم بطاقتيهما إلى نهائيات مونديال 2022، وذلك حين تخوضان اليوم، اختبارين سهلين على أرضيهما ضد كازاخستان وإستونيا توالياً في التصفيات الأوروبية. ويكفي فرنسا الفوز أو التعادل للتأهل عن المجموعة الرابعة. ولن تجد بلجيكا الفائز ذهاباً على إيستونيا 5-2 صعوبة في التأهل والفوز مجدداً على الفريق نفسه.

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