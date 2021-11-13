الامارات | لمسة «البديل الشاب» تحلّق بـ«الصقور».. والظفرة يقهر بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة «البديل الشاب» تحلّق بـ«الصقور».. والظفرة يقهر بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد اللاعب الصاعد يعقوب يوسف فريق الإمارات للفوز على ضيفه العروبة بهدف نظيف سجله من اللمسة الأولى منذ دخوله الملعب خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن الجولة الأولى من مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الـ14 في مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، التي شهدت أيضاً فوز فريق الظفرة على مضيفه بني ياس بنتيجة 3-2، على استاد الشامخة.

في المباراة الأولى، لعبت الظروف دوراً مهماً مع اللاعب الشاب يعقوب يوسف بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب البديل العاجي جوزيف، الذي كان بدوره قد حل بديلاً للاعب محمد سعيد في الدقيقة 65، مما منحه الفرصة للعب في الدقيقة 81، ومن اللمسة الأولى له استغل تمريرة زميله وليد حسين، وانفرد بالمرمى وراوغ حارس العروبة وسجل هدف الفوز للصقور.

وبهذا الفوز يحرز فريق الإمارات أول ثلاث نقاط في مباريات تحديد المراكز، وسيخرج في الجولة المقبلة لمواجهة خورفكان في 26 نوفمبر الجاري.

وبدأ مدرب الإمارات، المغربي طارق السكتيوي المباراة بتشكيل يعتمد على اللاعبين الشباب والبدلاء في غياب اللاعبين الأجانب كافة، وفي الشوط الثاني دفع بالمهاجم العاجي جوزيف الذي حصل على بطاقة صفراء، وأصيب في أقل من 20 دقيقة ليحل اللاعب الشاب يعقوب بديلاً، ويحرز هدف الفوز للصقور في المباراة العقيمة التي خاضها الفريقان في مباراة ضعيفة فنياً لم يقدم فيها الفريقان أي شيء يذكر بخلاف هدف المباراة الوحيد.

في المباراة الثانية، حقق فريق الظفرة فوزاً ثميناً ومستحقاً على بني ياس بنتيجة 3-2، إذ قص الضيوف شريط الأهداف مبكراً وتحديداً في الدقيقة التاسعة بواسطة المدافع المغربي، عصام العدوة الذي تابع الكرة الركنية التي نفذها البرازيلي ليوناردو، لكن «السماوي» استطاع أن يعود في ظرف 60 ثانية فقط، إذ أدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني غاستون سواريز بكرة رأسية من أمام لاعبي الظفرة، مستفيداً من عرضية زميله محمد جابر.

ومثلما شكلت الأهداف حضورها في الشوط الأول، فإن الأمر لم يختلف في الثاني، إذ سجل الظفرة هدفين في غضون 10 دقائق فقط، وجاء الأول بواسطة المدافع محمد سيف في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الثاني عبر المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 67 برأسية متقنة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس فهد الظنحاني.

وبعكس مجريات المباراة فقد تفادى أصحاب الأرض حالة الانهيار سريعاً، على الرغم من استقبال الهدف الثالث، ونجحوا في التماسك وتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 عبر البديل سالم البلوشي، مستغلاً التشتيت الخاطئ للكرة من حارس الظفرة عبدالله سلطان ليضع الكرة في الشباك، لكن الهدف لم يغير من النتيجة التي انتهت بخسارتهم 2-3.

وسيخرج بني ياس في الجولة المقبلة لمواجهة العروبة على استاد الفجيرة يوم 25 الجاري، بينما يستقبل الظفرة ضيفه الشارقة على استاد حمدان بن زايد في اليوم نفسه.

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