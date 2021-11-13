الامارات | صدارة «الصالات» للبطائح.. والشارقة يعود بقوة

شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة «الصالات» للبطائح.. والشارقة يعود بقوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريق البطائح صدارته دوري كرة الصالات بفوزه على شباب الأهلي 2-1 في الجولة الـ11، ليصبح رصيده 28 نقطة، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند ثماني نقاط في المركز قبل الأخير.

وسجل هدفي البطائح البرازيلي دانيلو بينهيرو، ونوفل الطائي، فيما أحرز لشباب الأهلي البرازيلي يوري مادروجا. وواصل الشارقة نهضته المميزة في تحقيق الانتصارات بفوزه على الظفرة، بهدف نظيف سجله وائل محمد ليصعد «الملك» إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 20 نقطة.

وحقق فريق مليحة فوزاً ثميناً على مضيفه الحمرية 3-2، ليفك الشراكة معه في الترتيب، إذ أصبح رصيد مليحة 13 نقطة في المركز السابع، مقابل 10 رصيد الحمرية في المركز الثامن، وسجل أهداف مليحة محمد مصطفوي «هدفين»، وسجل له أيضاً مروان جاسم.

من جهته، أكد مدرب فريق البطائح عدنان الهولي، أن الصدارة لم تتحقق بالحظ أو المصادفة، بل هو نتيجة عمل كبير قامت به إدارة النادي ثم اللاعبين، وتالياً الجهازان الإداري والفني للفريق، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا نتائج مميزة طوال الموسم، وهو ما قادنا إلى احتلال الصدارة، والتي نتطلع إلى التمسك بها بقوة حتى نهاية الدور الثاني وبلوغ مرحلة (البلاي أوف)، وسعيد لأننا حققنا انتصارات مستحقة على أفضل فرق البطولة، ولم نخسر سوى في مباراة واحدة مع خورفكان، وننتظر مواجهتهم في الإياب الأربعاء المقبل، وهذه الانتصارات تعكس إصرار اللاعبين، وتركيزهم على تسجيل الأهداف، والحفاظ على التقدم بالنتيجة، وحقيقة جهود الإدارة، وجهود اللاعبين هي سر تحقيق النجاح، وماضون في مسيرتنا حتى نهايتها بتركيز عالٍ».

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