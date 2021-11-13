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الامارات | إسبانيا تستغل زلة السويد

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مدريد ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تستغل زلة السويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل منتخب إسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد أمام مضيفتها جورجيا صفر-2، وفوزه على نظيره اليوناني 1-صفر، أول من أمس، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

ورفع «لا روخا» الذي حقق فوزه الخامس في التصفيات رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطة عن السويد المتراجعة للمركز الثاني، حيث ستحسم المباراة بينهما في إشبيلية في الجولة الاخيرة من التصفيات في 14 الجاري، هوية المتصدر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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