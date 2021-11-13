الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة
مسافي - الرمس 16:40
الجزيرة الحمراء - حتا 16:40
مصفوت - التعاون 16:45
سيتي - العربي 16:45
تصفيات المونديال (أوروبا)
فرنسا - كازاخستان 23:45
بلجيكا - إيستونيا 23:45
ويلز - روسيا البيضاء 23:45
تصفيات المونديال (إفريقيا)
غينيا الاستوائية - تونس 20:00
ساحل العاج - موزمبيق 23:00
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