الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عضو

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أعضاء مجلس إدارة نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين، غادر «قروب» المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «الواتس أب»، ما يهدد بأزمة جديدة داخل النادي الذي يسجل نتائج سلبية في الموسم الحالي.

جمهور

بحثت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم سبل عودة الجمهور إلى المدرجات في المباريات المقبلة، واستمع رئيس اللجنة الإعلامية عيسى بن هويدن، لعدد من المقترحات في سبيل عودة المشجعين بقوة، لمساندة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

إعلام

يصرّ إداري أحد فرق أندية الدرجة الأولى على عدم الرد على تساؤلات الإعلام بخصوص كل ما يتعلق في الفريق، رغم أنه كان لاعباً دولياً سابقاً، ويدرك أهمية الإعلام في دعم الأندية والمسابقات المحلية.

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