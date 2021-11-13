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رئيس بايرن ميونخ السابق يسخر من فشل باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سخر أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من فشل فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز بلقب رغم الموارد الهائلة التي يتمتع بها.

ويرى الرئيس السابق لبايرن ميونخ، أولي هونيس أن السعي لإثبات أن ”الأموال القذرة“ على حد قوله التي يمتلكها باريس سان جيرمان وأندية أخرى تحظى بمستثمرين أجانب ”لن تصل بهم“ إلى النجاح، يجب أن يكون دافعاً إضافياً للنادي البافاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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