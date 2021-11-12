الامارات | أسكتلندا تحجز مقعداً في ملحق كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أسكتلندا تحجز مقعداً في ملحق كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الظهير الأيمن نيثن باترسون أول أهدافه مع أسكتلندا وصنع الآخر لزميله تشي آدمز في انتصار 2-صفر على مضيفتها مولدوفا ليحجز الفريق الزائر مكانا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر في مارس .

أنهى باترسون البالغ عمره 20 عاما حالة الجمود قبل الاستراحة وبعدها صنع الهدف الثاني لزميله آدمز في منتصف الشوط الثاني لتحقق اسكتلندا انتصارا سهلا ضمن لها المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتملك أسكتلندا 20 نقطة من تسع مباريات ولا يمكن اللحاق بها كما لا يمكنها تخطي الدنمرك متصدرة المجموعة التي تحل ضيفة على جلاسجو في المباراة الأخيرة يوم الاثنين والتي ستكون مجرد تحصيل حاصل للفريقين.

وتصدى كريج جوردون حارس اسكتلندا لمحاولة خطيرة بضربة رأس ليحرم أرتور يونيتا قائد مولدوفا من التسجيل لكن الفريق الزائر هو من تقدم بهدف رائع في الدقيقة 38.

وتلقى باترسون الكرة من جون مكجين داخل المنطقة وسددها في المرمى بقدمه اليسرى.

وبعدها صنع الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد أن تلقى مرة أخرى تمريرة رائعة من مكجين ولعبها عرضية منخفضة إلى آدمز الذي وضعها في الشباك.

لكن الأمور لم تسر كلها جيدة مع اللاعب الشاب حيث لمس الكرة في المنطقة ليمنح فاديم راتا لاعب مولدوفا الفرصة لتقليص الفارق من ركلة جزاء لكن الحارس جوردون أنقذها.

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